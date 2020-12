Calcio serie D/ Campobasso- Notaresco 4-1

Campobasso

Racicchini, Fabriani, Vanzan, Menna,Dalmazzi, Brenci, Bontà, Candellori, Cogliati, Esposito, Vitali. All Cudini.

Notaresco

Shiba, Di Stefano, Simoncini, Banegas, Marchionni, Frulla, Dos Santos, Bianciardi, Blando, Speranza, Colombatti. All Epifani.

Arbitro Mirabella di Napoli.

Marcatori al 24′ Cogliati, 43′ Banegas rig, al 47′ Cogliati , al 70′ e 80′ Cogliati.

Si torna a giocare dopo 49 giorni , prima della gara viene osservato un minuto di raccoglimento per la morte di Paolo Rossi.La gara , comincia con i lupi in attacco e al 10′ minuto, tiro di Cogliati , oggi in forma strepitosa ma Shiba blocca la palla. Al 17′ , Vitali tutto solo viene atterrato da Colombatti , fallo da ultimo uomo e l’arbitro lo espelle , gli ospiti restano in dieci uomini. Al 24′, Esposito, serve Cogliati che segna 1-0 per i lupi. Al 37′, tiro di Frulla ma Racicchini compie un autentico miracolo. Al 43′, Dos Santos viene atterrato in area da menna , e’ rigore lo batte Banegas che segna 1-1 parità ristabilita. Finisce, cosi, il primo tempo sul risultato di 1-1.

Nella seconda frazione di gioco, al 47′ ancora Cogliati, realizza il 2-1, al 53′ , viene espulso Cudini per proteste. Al 67′, viene espulso Vitali, per simulazione le due squadre sono adesso in dieci uomini. Al 70′, tiro di Menna il portiere respinge ma Cogliati realizza il 3-1. Al 80′ , Esposito lancia Cogliati che segna il 4-1 , vittoria meritata per i lupi che sono primi in classifica ma devono recuperare una partita contro l’Albalonga.

Arnaldo Angiolillo