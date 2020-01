Calcio, serie D/ Campobasso- Avezzano 2-2

Campobasso: Natale, Pistillo, Vanzan, Brenci, Dalmazzi, Menna, Bonta’, Candellori, Cogliati, Alessandro, Zammarchi.. All Cudini.

Avezzano: Camerlengo, Brunetti, Di Giacomo, Di Gianfelice, Morales, Magri,Rastelli, Kras, Di Curzio, Rabeni, Agate..All Mecomonaco.

Arbitro Rispoli di Locri. Marcatori al 13′ Zammarchi, al 61′ Candellori, al 94′ Di Gianfelice, al 95′ Agate rig.

Cogliamo l’occasione, per fare gli auguri di Buon anno a tutti gli sportivi e lettori .Al 5′, azione dei lupi ma la difesa respinge,al 10′, gli ospiti reclamano un rigore per un fallo in area ma l’arbitro fa cenno di proseguire. Al 13′, azione dei locali e Zammarchi segna con l’aiuto di Morales è 1-0 per i padroni di casa,bravo il giocatore rossoblu nella circostanza. Al 20′, Mecomonaco , richiamato in settimana sulla panchina Abruzzese, viene espulso per proteste. Al 30′, azione di Cogliati che tira alto da buona posizione. Al 40′, ancora il centravanti rossoblu tira ma la difesa ospite respinge la minaccia. Finisce, cosi, la prima frazione di gioco con i lupi Molisani in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 50′ tiro di Dalmazzi ma la sfera termina fuori. Al 60′, Vanzan termina a terra ma il direttore di gara fa continuare il gioco.Al 61, tiro di Candellori, anche oggi uno dei migliori dei suoi che realizza il 2-0 in favore dei rossoblu. Al 75′, esce Cogliati ed entra Musetti, Cudini fa uscire anche Menna sostituendolo con Sbardella.La partita, sembra avviarsi alla fine ma sono proprio i rossoblu a riaprirla al 94 in pieno recupero con un errore difensivo che permette a Di Gianfelice di segnare il 2-1. Al 95′, la frittata dei lupi con Pistillo che atterra Agate in area, il sig. Rispoli è vicinissimo all’ azione e decreta il rigore , lo batte Agate che realizza il 2-2.Finisce, cosi, la partita con altri due punti persi e domenica si va a Notaresco contro la capolista che oggi ha battuto ad Agnone il Vastogirardi, una partita che non bisogna assolutamente sbagliare.

Arnaldo Angiolillo