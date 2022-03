Calcio serie C, girone C/ Picerno – Campobasso rinviata per neve

E’ stata rinviata la partita Picerno- Campobasso a causa della neve, caduta in abbondanza sulla città Lucana; l’arbitro insieme con i due Capitani, visto le condizioni del terreno di gioco decideva per il rinvio, forse si poteva farlo prima senza far partire gli ospiti da Campobasso .

Per la data del recupero si parla del 30 Marzo, ma per il momento sono solo voci, ma potrebbe essere possibile visto che il 30 Marzo si recupera anche Palermo- Taranto; ma come sempre vi terremo informati sul recupero.

Per ora si sa che il 23 marzo alle 14.30 si giocherà Campobasso- Turris , partita sospesa sabato scorso sul risultato di 2-1 per i campani; di questa gara si disputerà solo il secondo tempo e si partirà dal risultato di 2-1 per gli ospiti.

Arnaldo Angiolillo