Calcio serie C, girone C/ Campobasso-Messina 2-0

Campobasso

Raccichini, Fabriani, Pace, Tenkorang, Menna, Dalmazzi, Bontà , Candellori, Rossetti, Persia, Liguori.

All Cudini.

Messina

Lewandoski, Celic, Damian, Fofana,Trasciani, Fazzi, Carillo, Konate, Statella, Balde, Adorante.

All Raciti.

Arbitro Petrella di Viterbo. Marcatori al 9′ e al 72′ Liguori.

La partita comincia, con gli ospiti in attacco e al 5′ errore di Persia , palla che va ad Adorante che tira ma Raccichini in uscita riesce a respingere. Al 9′ , lupi in vantaggio: è Liguori che fa partire un gran tiro che si insacca all’ incrocio dei pali, e’ 1-0 per i rossoblu.

Al 25′ , i padroni di casa sulle ali dell’entusiasmo attaccano e Rossetti tira di poco fuori , al 30′ cross di Fabriani ma il portiere ospite blocca la palla, al 35′ , lancio di Bontà per Tenkorang che

calcia, ma Lewandoski riesce a respingere la minaccia. Finisce cosi, il primo tempo con i locali che vanno al riposo in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 50′ testa a testa tra Candellori e Carillo i due restano a terra ma si riprendono per fortuna dopo le cure del caso.

Al 60′, Pace , perde la sfera , Carillo tira ma Raccichini blocca la sfera, al 72′ , i rossoblu raddoppiano, ancora Liguori il migliore dei suoi , calcia dal limite dell’ area e segna il 2-0 per la propria squadra.

Al 75′, escono per i lupi Fabriani e Liguori ed entrano Sbardella e Vanzan, al 85 , fallo di Bontà su Damian e l’arbitro lo ammonisce, i lupi cercano di tenere il possesso della palla per far passare i minuti e portare a casa un risultato importante contro una diretta concorrente.

Finisce cosi, la partita con la vittoria del Campobasso che conquista tre punti importantissimi in chiave salvezza e mercoledì si gioca a Catania sperando in un altro risultato favorevole per i lupi.

Arnaldo Angiolillo