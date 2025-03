Calcio Serie C girone B/S.Levante – Campobasso 2-0

S. Levante/Guadagno, Pane, Valentini, Montebugnoli, Podda, Oneto, Brunet, Rosetti, Furno, Parravicini, Durmesh. All Ruvo.

Campobasso/Neri, Benassai, Calabrese, Martina, Remy, Pierno, Serra, Cerretelli,Di Nardo, D’angelo, Bifulco.All Prosperi.

Arbitro: castellano di Nichelino.

Marcatori: al 41 e al 50 Brunet.

Bella notizia per il Campobasso, la Lucchese e’ penalizzata di 6 punti dal Tfn. La partita comincia con un azione dei locali ma Neri blocca la palla. Al 18, punizione per gli ospiti e Cerretelli colpisce la traversa. Al 25, tiro di Furno ma la sfera termina fuori. al 28, ci prova Pierno ma la palla finisce alta. Al 41, azione dei liguri e Brunet tira e segna 1-0 per i locali ma Neri poteva fare di meglio. Finisce cosi, il primotempo con i locali in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 50, ancora Brunet fa partire un tiro la palla bacia la traversa e termina in rete e’ il 2-0 per il Sestri Levante. Al 65, escono D’angelo e Benassai ed entrano Di Stefano e Forte R. per i molisani. AL 80, tiro di Bifulco ma la sfera termina fuori. Al 90, tiro di Di Nardo ma la palla finisce fuori di poco.

Finisce cosi, una brutta partita la squadra che ha vinto contro la Ternana e’ un pallido ricordo l’unica nota positiva e che le giornate passano e la salvezza si avvicina.

Arnaldo Angiolillo