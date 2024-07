Calcio, serie C/ Braglia nuovo allenatore del Campobasso

Piero Braglia, 69 anni , è il nuovo tecnico dei rossoblù, lo ha reso noto un comunicato della società ; l’accordo è per un anno ma rinnovabile in caso di raggiungimento dei play off.

Nato a Grosseto,Braglia ha una grande esperienza avendo allenato sia in serie C che in B. Alcune delle squadre allenate fra le tante: Cosenza, Gubbio, Avellino, e adesso il Campobasso.

Facciamo, al nuovo mister gli auguri di buon lavoro , nei prossimi giorni sarà presentato alla stampa.

Arnaldo Angiolillo