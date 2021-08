Calcio, serie C/ Avellino- Campobasso 1-1

Avellino: Forte, Sbraga, Kanoute, Mastalli, Plescia, Bove, Carriero, Ciancio, D’Angelo, Silvestri, Mignanelli. All Braglia.

Campobasso: Raccichini, Fabriani, Menna, Dalmazzi, Vanzan, Giunta, Bontà, Candellori, Rossetti, Liguori, Emanusso..All Cudini.

Arbitro Caldera di Como.

Marcatori al 69′ Di Francesco, al 76′ D’Angelo (rig).

Finisce 1-1 la partita di esordio dei rossoblu’ in serieC; gli ospiti hanno giocato una buona gara.

La partita , comincia con i locali in attacco e al 20′, Plescia di testa manda la palla di poco fuori, al 30′ ci prova Emanusso ma il suo tiro viene bloccato da Forte, al 41′ tiro di Kanoute e palla sulla traversa, al 43 D’Angelo tira ma colpisce il palo; sfortunato L’Avellino nelle due circostanze. Finisce, così la prima frazione di gioco con le due dquadre che vanno negli spogliatoi con

il risultato fermo sullo 0-0.

Nel secondo tempo, al 50′, fallo di Rossetti su Carriero, ma l’arbitro

dice che è tutto regolare, ma gli irpini reclamano il calcio di rigore. Al 65′ , esce Giunta ed entra Di Francesco ed è proprio lui al 69′ con un bel tiro

a segnare 1-0 per gli ospiti. I locali, non ci stanno a perdere dopo aver colpito due pali e al 76′ per fallo di Bontà si Konaute il direttore di gara questa volta assegna il rigore per i padroni di casa; il fallo sembra molto dubbio

ma l’arbitro è irremovibile. Si incarica del tiro D’Angelo che segna

1-1 riportando la gara in parità.

Finisce, cosi, la partita con i rossoblu che conquistano un buon punto e domenica sono attesi in casa dal Taranto; una gara che alle persone con i

capelli bianchi evoca tantissimi ricordi.

Arnaldo Angiolillo