Calcio/ La serie C inizierà il 28 Agosto

Il Presidente della Lega Pro, in un intervista ha affermato che il campionato di Serie C inizierà Domenica 28 Agosto, mentre la Coppa italia il 21 Agosto. Nel corso dell’intervista a un quotidiano, Ghirelli ha detto che non ci saranno stop al Campionato nonostante la disputa dei Mondiali in Qatar dove l’Italia, è stata eliminata.

Il Presidente , ha affermato di essere contento dei Play off che hanno richiamato un folto pubblico, solo a Palermo 35000 spettatori e domenica per la finale Padova- Palermo ci saranno non meno di 13000 spettatori ha concluso il massimo dirigente della lega Pro.

Arnaldo Angiolillo