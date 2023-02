Calcio/ Isernia-Campobasso1919 :1-2

Isernia

Elisei, Giaquinto, Mingione, Soria, Cappelli, Monteduro, Ercolano, D’Ambrosio, Negro, De Filippo, Cascio. All De Bellis.

Campobasso 1919

Pinto, Cascione, Colombo, Ioio, Cavallini, Fazio, Potenza, Traorè, Ripa, Lombari, Vanzan.

All Di Meo.

Arbitro: Tierno di Sala Consilina.

Marcatori: al 7′ Vanzan, al 46′ De Filippo, 54′ aut. Giaquinto.

Al 1′ minuto, azione dell’ Isernia , Soria tira ma la palla termina fuori. Al 7′ , fallo su Vanzan punizione per gli ospiti, la batte Vanzan e Eliseisi si fa scavalcare dalla sfera: è 1-0 per i rossoblù. Grossa responsabilità del portiere isernino nella circostanza. Al 20′, azione dei locali che cercano di reagire e De Filippo tira fuori, al 25′ ci prova Ercolano ma la sfera finisce di poco fuori. Al 27′, si fa male Soria, ma il giocatore si riprende dopo l’ intervento dei sanitari, al 38′, azione dei rossoblù e Fazio tira fuori da buona posizione. Al 46′, fallo di Cavallini su Negro , punizione per i locali, la batte Cascio e De Filippo di testa realizza: 1-1, errore dei difensori ospiti nella circostanza. Finisce cosi, il primo tempo sul risultato di 1-1.

Nel secondo tempo, Di Meo sostituisce Potenza e Traorè con Franchi e Tordella. Al 54′, cross di Lombari e Giaquinto inspiegabilmente di testa segna nella propria porta: è il 2-1 per i rossoblù che tornano in vantaggio. I locali cercano il pareggio portandosi in avanti, al 67′ colpo di testa di De Filippo ma Pinto blocca la palla. Al 75′, ci prova Ercolano ma la palla finisce di poco fuori, al 80′, Franchi solo con Elisei calcia fuori mangiandosi un goal già fatto, al 90′ tiro di De Filippo e palla che colpisce la traversa,

Intanto si accende una mischia sulle panchine: ne fanno le spese Di Meo e Sabatino e Pesce entrati da pochi minuti al posto di Colombo e Giaquinto che vengono espulsi. Finisce cosi, la partita con la vittoria dei rossoblù che si portano a 5 punti di vantaggio e a meno di imprevisti hanno vinto ormai questo torneo tornando in serie D.

Arnaldo Angiolillo