Calcio/ Il Campobasso perde pezzi: Rossetti al Piacenza e Bontà al Gubbio

Rossetti, giocatore dei lupi è stato ceduto al Piacenza, per lui contratto fino al 2024. Rossetti, nato a Catania ha militato nella Vibonese e nel Messina, a Campobasso ha

giocato 33 partite e segnato 8 goal nello scorso torneo di Serie C . Intanto anche Bontà, svincolato, ha firmato per il Gubbio, squadra che milita in serie C.

Il Campobasso, intanto sta lavorando sul ricorso che presenterà al Coni per essere riammessa in lega Pro e speriamo che questa sia la volta buona .

Ricordiamo che il Collegio di Garanzia del Coni si riunirà tra il 18 e il 20 luglio.

Arnaldo Angiolillo