Calcio/ Grande entusiasmo alla festa rossoblu’

Si è svolta sabato 21 Maggio, la festa organizzata dalla curva sud e dal Comune di Campobasso per festeggiare la permanenza dei lupi in serie C. La festa, si è svolta al Vecchio Romagnoli, qui i tifosi tra un panino e un pezzo di pizza hanno parlato della prossima stagione e del nuovo allenatore chi dovrebbero prendere e chi no.

Il ricavato è andato alla curva che lo utilizzerà in vista del prossimo torneo; l’evento, si è svolto rispettando le norme anti Covid 19.

Intanto, i lupi, dovrebbero restare nel girone C dopo la salvezza del Cosenza che è rimasto in serie B. Un eventuale retrocessione dei calabresi avrebbe potuto portare i rossoblu’ nel girone B ma adesso l’eventualità diventa molto remota.

Arnaldo Angiolillo