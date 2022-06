Calcio/ Campobasso, Prosperi e De Angelis sono al lavoro

Il nuovo mister dei rossoblu’, Fabio Prosperi e il D.S. De Angelis, stanno valutando molti giocatori per poter imbastire una buona squadra in vista del prossimo torneo. I nomi più gettonati sono Giuda e Guadalupi, giocatori che Prosperi conosce bene per averli avuti

nel Vastogirardi. Ma sono molti i giocatori sul taccuino di De Angelis soprattutto nel girone F della serie D.

Lo scorso anno furono ingaggiati diversi giocatori da questo campionato che hanno disputato un ottimo torneo.

Intanto continua la corsa al rinnovo dell’abbonamento; finora sono circa 350 coloro che hanno rinnovato la tessera e fino a domenica 12 giugno sicuramente questo numero crescerà.

Ricordiamo, che per rinnovare la tessera bisogna andare allo Store per il corso che sarà aperto per l’occasione dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 di tutti i giorni.

Arnaldo Angiolillo