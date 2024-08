Calcio, Campobasso/ Ingaggiato dai rossoblù il portiere Guadagno

Il Campobasso ha ingaggiato il portiere Johan Elia Guadagno, classe 2003, che ha militato nel Copenhagen , nel Manchester United nel Pisa e infine nel Latina.

Intanto, si e’ vicino al traguardo dei 1500 abbonati per i lupi la società ha messo in atto ulteriri sconti soprattutto per i giovani i bambini fino a 6 anni entrano gratis.

Per tutti quelli che vogliono abbonarsi ricordiamo che è possibile sottoscrivere l’abbonamento nello Store di Corso V. Emanuele e online sul sito ciaotickets.com e in tutte le rivendite autorizzate Ciao Tickets .

Domenica 4 agosto, è in programma la terza amichevole dei rossoblù contro il Cerignola al ” Molinari” la partita comincerà alle ore 18.00.