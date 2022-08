Calcio/ Campionato di serie C: si parte il 4 settembre

Il Presidente della lega Pro Ghirelli , ha stabilito che il campionato di Serie C , partirà il 4 Settembre e non più il 28 Agosto. Il turno di Coppa Italia è stato rinviato a data da destinarsi. Il cambio di data dell’ inizio del torneo è dovuto al parere del Consiglio di Stato che si riunirà il 25 Agosto per giudicare il Campobasso e il Teramo.

Intanto, i lupi hanno mandato una lettera alla Lega, chiedendo di poter essere messi in condizione di difendere il titolo sportivo guadagnato sul campo: “noi non abbiamo chiesto di rinviare le competizioni ma abbiamo chiesto ed ottenuto di sospendere la decisione che ci ha esclusi dal torneo. Il Campobasso, si aspettava – continua la missiva- maggiore solidarietà dalle altre squadre, la società chiede al Presidente Ghirelli, che si adoperi per favorire il rispetto e la riservatezza sulla nostra vicenda”.

La lettera è firmata dall’Amministratore Delegato , Raffaele De Francesco.

Si attende, con ansia il responso del 25 Agosto sul destino della società rossoblù.

Arnaldo Angiolillo