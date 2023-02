Calcio/ A. Ururi- Campobasso 1919 0-5

A.Ururi

Sandù, Scarati, Lapenna G., D’Arienzo, Lapenna s, de Santis, Cornara, Aurelio, Marino, Occhionero, Caiazzo. All Pompilio.

Campobasso 1919

Di Rienzo, Cascione, Colombo, Ioio, Cavallini, Fazio, lombari, Tordella, Guillari, Traorè, Vanzan. All Di Meo squalificato in panchina Troia.

Arbitro: Colella di Termoli.

Marcatori: 27′ Lombari, al 42′ Guillari, al 61′ Traorè, al 72 ‘Franchi, al 82’ Anastasia.

Il Campobasso 1919 ,lancia un iniziativa” Insieme a te” un abbonamento che comprende le partite casdalinghe a un prezzo unico.Prima della partita ricordo di Scorrano con una targa consegnata alla moglie.

La partita comincia con i rossoblù all’ attacco e al 5′ Guillari tira ma Sandù blocca la palla. L’Ururi , gioca bene e ribatte colpo su colpo, Marino al 25′ supera tre giocatori poi tira di poco a lato; al 27′ rossoblù in vantaggio con Lombari che batte Sandù. E’ 1-0 per gli ospiti. Al 30′, ancora Marino tira di poco fuori , senz’ altro il migliore dei suoi questo giocatore. Al 42′ raddoppio dei rossoblù con Guillari: è il 2-0 per gli ospiti. Finisce cosi, il primo tempo con i rossoblù che vanno al riposo in vantaggio di 2 reti a zero.

Nel secondo tempo, al 50′, tiro di Guillari di poco fuori , al 61′ Traorè con un bel tiro realizza il 3-0 in favore dei rossoblù. Al 65′, escono Guillari e Vanzan ed entrano Franchi

e Potenza. Al 72′, Franchi realizza il 4-0 , al 70′ esce Traorè ed entra Anastasia,

e al 82′ proprio Anastasia segna il 5-0 per la propria squadra. Finisce cosi, la partita

con la vittoria dei rossoblù che restano primi in classifica e a 8 giornate dalla fine del campionato vedono il traguardo sempre piu’ vicino.

Arnaldo Angiolillo