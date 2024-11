Brividi in versi, raccolta di poesie di Giovanni Camino

“Brividi in versi” , un volume dove sotto forma di poesia vengono trattati temi come fede, amore , quotidianità , problemi , sogni e aspirazioni.

Poesie che attraverso un linguaggio attuale, porta all’introspezione, a far riflettere il lettore consapevolmente, a portare nel proprio quotidiano gli interrogativi o gli spunti che il poeta presenta.

Poesie brevi, poesie più lunghe, interrogativi o certezze, sogni e aspettative, è tutto racchiuso in questo volume. Per quanto riguarda la struttura delle poesie, si può osservare una varietà di “tecniche”: dall’ermetismo alla rima baciata, dal messaggio palese a quello intuibile.

Brividi, o meglio emozioni, ogni componimento lascia sensazioni diverse. Ad ogni lettore il compito di immedesimarsi nel mondo tracciato dal poeta, e ad ogni lettore la possibilità di vivere singolarmente le emozioni provate.

Brividi in versi, un titolo che già preannuncia, non si tratta di una semplice raccolta di poesie, ma offre la possibilità di fermarsi a riflettere o a risvegliare ricordi dormienti.

L’autore: Giovanni Camino, nato a Petrella Tifernina nel 1972, diplomato in Lingue straniere all’Istituto Tecnico Sperimentale Statale nel 1991. Brividi in Versi è la sua prima raccolta poetica.

Il Volume “Brividi in Versi” Volturnia Edizioni è acquistabile presso la Libreria Risguardi, in via Veneto a Campobasso.