Bregantini celebra la “Pasqua dello Sportivo 2021” insieme all’Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo

Mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 17:00, S.E.R. Monsignor Giancarlo Bregantini, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano, celebrerà nella Sala “Celestino V” della Curia vescovile di Campobasso la “Pasqua dello Sportivo 2021” insieme all’Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo (ANSMeS).

La liturgia sarà trasmessa in diretta streaming tramite il software per teleconferenze

Meet e può essere seguita da chiunque ne abbia piacere utilizzando il seguente link:

https://meet.google.com/xss-kjdg-jnv.

La funzione religiosa, inquadrata nella Settimana Santa, il periodo nel quale il cristianesimo celebra gli eventi correlati agli ultimi giorni di Gesù, vuole essere un’occasione di devozione e nel contempo vuole riunire in un grande incontro, intorno a questo peculiare momento di fede cristiana, uomini e donne che operano attraverso l’ANSMeS per divulgare i valori morali, educativi e sociali dello Sport.



L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Consigliere Nazionale ANSMeS Franco Palladino ed ha visto la stretta collaborazione del Socio ANSMeS di Campobasso, avv. Mario Ialenti, Direttore Ufficio per la Pastorale dello Sport, Turismo e Tempo libero dell’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano.



Il Presidente Nazionale dell’ANSMeS, Francesco Conforti, ha espresso a Monsignor Bregantini, i suoi più vivi ringraziamenti per la disponibilità mostrata ed i saluti affettuosi di tutti i componenti il Consiglio Nazionale, dei Collaboratori, dei Presidenti Regionali e Provinciali dell’Associazione e di tutti i soci ANSMeS d’Italia.