Boom di iscrizioni: studenti e famiglie scelgono l’Istituto l’Alfano

Da pochi giorni si sono chiuse le nuove iscrizioni alle scuole superiori. Tutti i numeri dell’Alfano e grande soddisfazione nelle parole della Dirigente, Concetta Rita Niro:«Tantissime famiglie hanno scelto la nostra scuola per i propri figli. Le nostre classi prime del Liceo Classico e Scientifico il prossimo anno ospiteranno ben 190 nuove studentesse e nuovi studenti, circa il 17% in più rispetto allo scorso anno, quando le nuove iscrizioni erano state 162. Quest’anno registriamo un grande balzo in avanti del Liceo Scientifico ordinamentale (con 80 iscritti), una buona conferma dell’indirizzo di Scienze applicate, un dato molto positivo per il Liceo Classico (con 38 iscritti), oltre ad una crescita del Liceo Sportivo per il quale abbiamo richieste in esubero rispetto ai posti disponibili, tanto che si rende necessaria una graduatoria di merito. La nostra comunità diventa più grande! Questo ci gratifica e ci responsabilizza ulteriormente, spingendoci a realizzare un’offerta formativa sempre più all’altezza delle aspettative».

In un anno che ha messo fortemente alla prova il mondo della scuola, l’Istituto Alfano si vede premiato ancora una volta dalle preferenze di studenti e famiglie: «Si tratta di una fiducia rinnovata a tutta la nostra squadra – commenta la Dirigente -; ma in primo luogo vediamo riconosciuto l’impegno e la passione educativa dei nostri insegnanti, in grado di affrontare quotidianamente le sfide del tempo presente: con competenza, disponibilità e impegno non comuni hanno continuato, attraverso la didattica a distanza, a fare scuola tenendo i nostri ragazzi al riparo dal virus nella “bolla” digitale, condividendo personalmente le preoccupazioni, i disagi, le loro problematiche e quelle delle famiglie, offrendo formazione, vicinanza e presenza pur attraverso la tecnologia: i professori hanno fatto lezione dal 9 marzo 2020 fino alla fine dell’anno scolastico praticamente casa per casa, esponendosi in maniera trasparente e diretta al giudizio dell’utenza. Tutti hanno visto e apprezzato: mai ci era accaduto di ricevere tanti attestati di stima e di gratitudine come per l’enorme lavoro tenace e silenzioso svolto durante il lockdown dello scorso anno e per la ripresa in totale sicurezza a settembre».

Le attività di orientamento di Open Weeks 2021, svolte dagli insegnanti e dagli studenti dell’Alfano nelle scorse settimane esclusivamente a distanza e nel rispetto delle norme per la prevenzione della pandemia, hanno rappresentato un importante momento di informazione e di promozione a servizio della popolazione scolastica dell’intero territorio bassomolisano. «Per agevolare la scelta degli alunni del terzo anno delle scuole medie, all’Alfano abbiamo messo a disposizione delle famiglie un apposito sportello di segreteria: ringrazio il personale ATA e i nostri assistenti amministrativi – conclude la Dirigente – per il loro supporto alle famiglie nelle procedure di iscrizione online».