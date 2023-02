Bit 2023/La Cia Molise ha partecipato con 12 aziende agrituristiche del circuito della filiera di Turismo verde

Grande successo per la Cia agricoltori italiani del Molise all’edizione 2023 della Bit, che si tiene come ogni anno a Milano. La Cia Molise ha partecipato con ben 12 aziende agrituristiche del circuito della filiera di Turismo verde nell’ambito dello stand della Regione Molise organizzato dall’azienda Regionale di Soggiorno.



E’ la prima volta che la Cia Molise partecipa alla Borsa internazionale del turismo e il bilancio tracciato non può che essere di grande soddisfazione. Sono stati tre giorni intensi per la Cia Molise. Durante la prima giornata, aperta anche ai visitatori, le aziende hanno illustrato l’offerta turistica; il secondo giorno, invece dedicato ai buyers, l’associazione Turismo Verde di Cia agricoltori italiani ha promosso il convegno “L’Agriturismo per uno sviluppo sostenibile del territorio”: con Mario Grillo, Presidente Nazionale di Turismo Verde e Fausto Faggioli, Project Manager e Territorial Marketing manager per lo sviluppo sostenibile.

Il terzo e ultimo giorno la presentazione dei pacchetti turistici ad una platea sempre più incuriosita. “ La Cia agricoltori del Molise con Turismo Verde ha partecipato ad una delle più importanti vetrine del panorama turistico internazionale”, spiega Pino Rosa, Vice presidente nazionale e presidente regionale di Turismo verde Molise. “Le proposte turistiche, tutte diverse tra loro – continua Rosa – hanno catturato l’attenzione di centinaia di visitatori e decine e decine di stakeholders”.

La semplicità della programmazione turistica, distinta su tre tipologie di soggiorno e con un ventaglio di agriturismi presenti su tutto il territorio regionale, dal mare alla montagna, dalla collina alla pianura, hanno centrato l’obiettivo dell’immediatezza dell’offerta, della fruibilità concreta e della dinamicità dei servizi turistici. “ La domanda turistica è molto cambiata rispetto al passato, il viaggiatore non solo preferisce visitare luoghi ricchi di bellezze storiche o

archeologiche, ma è anche alla ricerca di luoghi che possano offrire strutture accoglienti, immerse nella natura incontaminata, che vantano un’enogastronomia eccellente, e servizi collaterali al prodotto strettamente turistico, requisiti questi – spiega ancora Rosa – che possiedono tutte le aziende aderenti alla Cia Molise”.

Un plauso è giunto anche dal Ministro del turismo Daniela Santanché e dal Ministro Salvini.

Entrambi hanno apprezzato l’organizzazione e la variegata proposta turistica presentata dagli operatori molisani, che quando fanno rete, in una filiera costruttiva, i risultati saranno sempre ottimi.



Il Presidente Regionale della CIA Molise Luigi Santoianni ed il Direttore CIA Molise Donato Campolieti ringraziano l’assessore Regionale Vincenzo Cotugno ed il Commissario dell’azienda di Soggiorno Remo Di Giandomenico per l’opportunità e l’ospitalità riscontrate.