Basso Molise/Sportello Young, un supporto psicologico ‘a portata di mano’ per gli studenti

Un amico fidato per i giovani, che vuole ascoltarli e aiutarli a superare le piccole o grandi difficoltà che vivono. È lo Sportello YOUNG, dedicato agli studenti delle scuole superiori di Larino, Casacalenda e Termoli, attivo dal 15 febbraio, per 12 mesi (anni scolastici 2022/2023 e

2023/2024), grazie ad un progetto dall’Ambito Territoriale Sociale di Larino (ATS Capofila) e

dall’ATS di Termoli (ATS associato) sul Fondo delle Politiche Giovanili.



Un servizio di sostegno psicologico a scuola al quale i ragazzi potranno rivolgersi in

autonomia per affrontare eventuali situazioni di disagio personali, dubbi sulle proprie capacità e sul metodo di studio, difficoltà interpersonali con i pari, con i professori o con i genitori.



Sportello Young, gestito dalla Cooperativa SIRIO, è insomma uno spazio di accoglienza privo

di giudizio, dedicato agli studenti tra i 14 e i 19 anni per parlare liberamente e sentirsi supportati da psicologi esperti che si trovano praticamente “a portata di mano”. Per sentirsi più sicuri, per superare paure, per affrontare situazioni importanti, per sviluppare al meglio le loro potenzialità.



Naturalmente il servizio è gratuito e garantisce la massima riservatezza. Per un primo contatto

gli studenti possono inviare una mail direttamente agli esperti incaricati della gestione dello

sportello, i cui riferimenti sono disponibili presso le scuole coinvolte.



Ecco gli istituiti interessati dal progetto:

 Istituto Omnicomprensivo di Larino

 Istituto Omnicomprensivo Statale di Casacalenda

 Istituto Tecnico Ettore Majorana di Termoli

 Istituto Alberghiero Federico di Svevia di Termoli