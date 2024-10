Basso Molise/Detenzione di armi, furto e minacce, denunciate tre persone

Personale del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Termoli ha deferito 2 persone, rispettivamente ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale per inosservanza dei Provvedimenti dell’Autorità ed ai sensi dell’articolo 4 della Legge 110/1975 per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

La Stazione Carabinieri di Montecilfone (CB) ha inoltre proceduto a denunciare in stato di libertà un uomo ai sensi degli articoli 624, 625, 339 e 612 del Codice Penale, poiché ritenuto autore materiale dei reati di furto e minacce aggravate in danno di più persone. Nell’ambito dell’attività complessiva svolta dai servizi di pattuglia e perlustrazione, venivano complessivamente controllati 238 veicoli, identificate 356 persone, effettuate 12 perquisizioni d’iniziativa (tra personali, veicolari e domiciliari), elevati 18 verbali in relazione ad altrettante accertate infrazioni al Codice della Strada per un importo complessivo pari a circa 10.000 euro, sequestrati 5 veicoli e ritirate 2 patenti di guida.

Analoghi controlli continueranno anche nell’immediato futuro al fine di assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica nei 17 Comuni su cui ha competenza la Compagnia Carabinieri di Termoli, confidando anche nella collaborazione da parte dei cittadini, le cui segnalazioni sono essenziali per poter garantire le migliori condizioni possibili di rispetto della legalità sul territorio.