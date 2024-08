Basket femminile/ La Molisana Magnolia, si riparte

Il D-day è dietro l’angolo. Domani pomeriggio, dalle 18, la prima parte del gruppo si ritroverà all’Arena per un primo incontro conoscitivo sul parquet e la prima seduta della stagione. La Molisana Magnolia Campobasso inizia così il proprio percorso di preparazione verso la stagione 2024/25 e lo fa come consuetudine poco dopo il Ferragosto.

SETTIMANA PIENA Tra visite mediche in gruppi al mattino sia lunedì che martedì e sedute al pomeriggio ci sarà spazio per doppie sedute nello scenario dell’Arena al mercoledì, al venerdì e al sabato con domenica libera e giovedì pomeriggio di riposo.

DIECI ALL’OPERA Saranno dieci i #fioridacciaio che, rispondendo all’appello, si ritroveranno nella circostanza, ossia le confermate Kacerik, Morrison e Quiñonez – ritornata nelle scorse ore dall’Ecuador, dove ha salutato la nazionale con cui era in ritiro in vista della Coppa America per un piccolo acciacco fisico – nonché i prospetti del vivaio Bocchetti e Moscarella, cui si uniranno le new entry Madera, Meldere e Scalia (quest’ultima già da tre settimane in città) e due elementi della nuova long list di prospetti che arriveranno nella cantera rossoblù: ossia Cerè e Grande (entrambe reduci da un’importante estate azzurra tra Mondiali ed Europei di categoria).

A proposito di impegni con le nazionali, arriveranno, invece, solo con la prossima settimana, la capitana Trimboli e la polacca Zięmborska – impegnate in queste ore a Baku nel torneo azero di Women’s Series del 3×3 ed attese anche, tra il 22 ed il 25, dagli Europei di street basket a Vienna – nonché la pivot nigeriana Kunaiyi, reduce dai quarti di finale alle Olimpiadi di Parigi con la sua Nigeria, uscita solo per mano degli Stati Uniti medaglia d’oro, ed il prospetto azzurro Giacchetti, reduce da un’estate molto intensa tra Mondiali under 17 in Messico ed Europei under 18 in Portogallo.

EMOZIONI DA RIPRESA Da parte sua, coach Mimmo Sabatelli, che lavorerà a stretto contatto col suo assistente Giustino Altobelli e col preparatore fisico Walter Brandoni in uno staff comprendente anche la player devolpment Alessandra Formica, è già proiettato su quella che sarà la ripresa dell’attività con una vigilia che sta trascorrendo molto celermente.

«Siamo felici di tornare all’opera dopo questo periodo di vacanza e c’è tanta voglia di disimpegnarci e di preparaci al meglio per quella che sarà una stagione storica sia per la partecipazione alla regular season di EuroCup che per un torneo di A1 che si annuncia molto acceso. Lavoreremo, aggiungendo elementi in corso d’opera, tra chi dovrà fare anche differenziato (Quiñonez, ndr) al momento e chi si aggiungerà in corsa».

PROGRAMMA SPECIFICO Come d’abitudine, le prime due settimane – in casa rossoblù – saranno dedicate principalmente all’attività fisica sotto la guida di Walter Brandoni con il lavoro tecnico che si adeguerà di conseguenza. Poi «piano piano – spiega ancora Sabatelli – inseriremo i nostri principi, sia quelli difensivi che quelli offensivi, e ci proietteremo più sul basket giocato».

SCALIA ATTIVA Per non essere da meno delle compagne, peraltro, l’italoamericana di origini siciliane Sara Scalia è già da tre settimane nel capoluogo di regione dove, oltre a sbrigare una serie di pratiche burocratiche, sta lavorando sodo sia dal punto di vista fisico che tecnico con sedute individuali di grande spessore.

«Ha entusiasmo e tanta voglia e non vede l’ora di lavorare sodo assieme alle nuove compagne e respirare l’aria sia di campionato che di EuroCup», chiosa il trainer rossoblù.

Una curiosità che – per i supporter rossoblù – potrà essere sciolta già mercoledì 4 settembre a Penne contro le Panthers Roseto di serie A2 o ancora quattro giorni dopo – domenica 8 – nell’unico test all’Arena del precampionato (quello con le pari categoria del Battipaglia) cui seguiranno, tra venerdì 13 e sabato 14, due scrimmage al Taliercio in casa delle campionesse in carica della Reyer Venezia e, infine, domenica 22 settembre a Civitanova Marche, un altro antipasto di campionato contro il Faenza, ultima occasione di test prima dell’esordio in campionato contro la Dinamo Sassari in occasione dell’Opening Day nel weekend del 28 e 29 settembre.

AREA COMUNICAZIONE MAGNOLIA CAMPOBASSO