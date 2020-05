Associazione Talenti e Artisti Molisani: Dedica al Magistrato Giovanni Falcone e alle vittime della mafia

“Caro Giovanni, il tempo passa, passa eccome. Il tuo lavoro iniziato nei primi mesi del 1990 lavorando assiduamente a una strategia complessiva per combattere la mafia e le sue ramificazioni nella società, nella politica, nell’imprenditoria, sono ancora oggi un punto di riferimento per tutti i magistrati che ogni giorno si spendono nel ricordo del tuo agire in nome dello Stato.

“Il tempo passa, è vero…. 28 lunghissimi anni nei quali c i sei mancato tantissimo come uomo, come amico, come rappresentante dello Stato; molte volte ci siamo sentiti persi senza di te. Una cosa però, ha sconfitto i 500kg di tritolo che usarono per uccidere te, Francesca, Vito, Rocco, Antonio: brilla negli occhi delle migliaia di cittadini, soprattutto giovani, che oggi ti ricordano, che hanno appreso da te cosa significhi credere nella legalità, impegnarsi per essa sempre e comunque, anche quando tutto sembra impossibile. Molti non erano neanche nati nel 1992, eppure sanno di Giovanni Falcone; sono loro gli uomini e le donne sulle quali camminano ogni giorno le tue idee. La strada per sconfiggere la mafia in tutte le sue forme è ancora tanto tortuosa, ma la speranza e la certezza di vedere trionfare la legalità alberga nei cuori di noi tutti, giovani ed anziani che credono in un mondo migliore, di giustizia e di lealtà.

Il lungo elenco di vittime, che nel corso dei decenni, hanno inondato i nostri cuori di tristezza e di terrore, ora hanno un sapore diverso, rappresentano quella voglia assoluta di combattere per vincere il crimine e le ingiustizie, loro sono caduti perchè non allineati alle ingiustizie e a quel sistema che purtroppo molte volte è il vero mandante degli omicidi, che spesso hanno coinvolto anche i familiari delle vittime, onesti lavoratori e uomini dello Stato. Oggi ti ricordiamo in maniera ugualmente intensa, come se fosse il primo momento dalla tua tragica scomparsa, lanciando quel messaggio di “legalità” alle nuove generazioni, ai tanti giova ni che hai incontrato nelle scuole e a cui hai sempre detto: “ Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili.”

Il tuo lavoro di lotta alla mafia e alla criminalità organizzata oggi prosegue grazie ai tuoi colleghi Magistrati e alle forze dell’ordine che mettono a repentaglio la loro vita e quella dei familiari , pur di assicurare alla Giustizia coloro che vivono nell’ illegalità e che privano i liberi cittadini del diritto di vivere senza paure e angosce. Caro Giovanni, il tempo passa, passa eccome ma il tuo ricordo e’ sempre nelle nostre menti nel segno della “giustizia e del coraggio”. Michele Falci one Presidente Ass. Talenti e Artisti Molisani