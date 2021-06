Assemblea straordinaria ANSMeS, rinnovo cariche regionali

Sabato scorso, 5 giugno, si è tenuta presso l’Hotel San Giorgio di Campobasso l’assemblea straordinaria per l’elezione di Presidente e consiglio dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito Sportivo del Molise.



Alla presenza del Presidente nazionale Francesco Conforti, sono state rinnovate le cariche per il quadriennio 2021-2024 attraverso le preferenze dei componenti aventi diritto di voto: Elisabetta Lancellotta e Vito Garofalo per la provincia di Isernia; Alfonso Sticca, Giuseppe Bax e Sergio Zita per quella di Campobasso.



A ricoprire la massima carica regionale Ansmes è stato chiamato Michele Falcione (già delegato provinciale Campobasso) che verrà affiancato dai neo consiglieri Umberto Anzini, Siro D’Alessandro, Ilario Di Placido e Giorgio De Franciscis.

«E’ un onore per me essere qui con voi – ha affermato nei suoi saluti il Presidente Conforti – Devo sottolineare l’ottimo lavoro svolto dal presidente uscente Palladino (eletto in consiglio nazionale, ndr.) e dal suo consiglio per quanto fatto in questi anni. Il 12 marzo scorso sono stato scelto per dirigere la nostra associazione benemerita e ho da poco cominciato a visitare i vari comitati regionali: dalla Campania alla Calabria, alla Puglia e il Molise proprio per toccare con mano quelli che sono i problemi da condividere a livello centrale.

Prossimamente terremo il 1° Consiglio nazionale a Bari, città che 35 anni fa ha visto la nascita della prima delegazione Ansmes cui facevano parte solo dirigenti e società alle quali, successivamente, si sono aggiunte le Palme e i Collari. Avere la stella sul petto – ha continuato Conforti nel suo intervento – deve essere motivo di orgoglio, frutto del lavoro negli anni, del senso di appartenenza alla nostra associazione.



Per il futuro abbiamo in cantiere di istituire dei premi regionali annuali per le società sportive, i tecnici e i dirigenti e, soprattutto, portare avanti il progetto “Lo Sport abbatte i muri” in coopartecipazione con enti ed istituzioni, Coni, Cip e Sport e Salute.

Infine, ma non certo per importanza, ringrazio i nostri quattro partner: UnipolSai, Ics, La Molisana e Decathlon. Nello specifico, essendo a Campobasso, il pastificio La Molisana nella persona della Dottoressa Rossella Ferro, che ha dimostrato di credere dall’inizio nel nostro progetto donandoci, proprio il 12 marzo scorso, circa 500 chili di pasta che abbiamo “girato” all’Istituto Santa Marta del Vaticano e ancora a Firenze presso l’A.S. Affrico per offrire finora oltre 2000 pasti caldi ai più bisognosi».



Si apre, dunque, una nuova stagione per l’ANSMeS regionale, prima in Italia per media soci effettivi (27,17%) in relazione al numero di tutti i soci di diritto. Una stagione all’insegna dei tanti obiettivi da raggiungere affinché il valore morale, educativo e sociale dello Sport sia recepito e divulgato dai giovani tutelando e difendendo il diritto allo Sport di tutti i cittadini.