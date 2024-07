Alta Marea Festival al via: si accende il borgo antico di Termoli con i primi corti e il secret concert di Ceneri

Inaugura domani mercoledì 31 luglio la 4a edizione di Alta Marea Festival, la rassegna di cinema, arte e musica nel Borgo Antico di Termoli: al via alle 21 il concorso di cortometraggi, presso Largo Tornola, a seguire alle 23 il secret concert di Ceneri, cantautrice su note indie pop, in piazza Duomo. L’ingresso alle serate è libero su prenotazione (sul sito https://www.altamareafestival.it/). Da domani inaugura anche la

sezione dedicata all’arte, curata da Chiara Tuttolani e Adele Sorressa, con la mostra “Fiore Mio – Frames” di Viola Mancini dalle 18 presso Casa Stephanus. Il festival è ideato dal regista Antonio De Gregorio, che ne è anche direttore artistico.



Saranno sei i primi corti in proiezione nella prima giornata.

Tra questi ci sarà “Menomale” di Palmiero Alberto, che introdurrà il film, che esplora le ironie e le coincidenze della vita, attraverso la storia di Peppe, infermiere venticinquenne, che aiuta la sua fidanzata Anna a traslocare nella città dove lavorerà come insegnante;



“Vademekum” di Susy Laude, una guida pratica e ironica alla vita quotidiana, che presenta una serie di situazioni comuni con un tocco di umorismo e riflessione sulla società contemporanea;

“48 Gradi” di Andrea Di Iorio, il racconto di una torrida giornata estiva, tra le tensioni dei personaggi che cercano di sopravvivere al caldo estremo, riflettendo sulle relazioni umane in condizioni di stress: sarà presente il regista, che presenterà il film insieme all’associazione Plastic Free, attiva su temi ambientali.

Poi sarà il momento di “Mi piace Spiderman, e allora? del regista Federico Micali: attraverso gli occhi di Cloe, da bambina a adolescente, sono affrontati gli stereotipi di genere dei nostri giorni, con leggerezza e puntualità.

Ancora, “Sognando Venezia” di Elisabetta Giannini, introdotto da un video di saluto dell’attore Francesco Di Leva, un omaggio romantico e nostalgico alla città di Venezia, seguendo i sogni e le aspirazioni di un personaggio che immagina una vita tra i canali e le meraviglie della città lagunare;

infine “Storia di una pausa pranzo” di Marco Del Mastro, che gioca con le interazioni quotidiane e le riflessioni personali, ambientato appunto in un contesto lavorativo o sociale.

Le serate del festival saranno presentate dall’attore Marco Caldoro, di origini molisane.



Al cinema segue la musica in seconda serata, con il concerto di Ceneri, all’anagrafe Irene Ciol, cantautrice friulana classe 2000 con il suo sound frutto di un mix tra elettronica e indie pop: la cantante porterà nell’estate molisana atmosfere intime e musiche originali, con i brani del suo album “Nelle teste degli altri”. Alle 19 il dj set di Miriam Bonnano presso Borgomastro (Vicolo VI Duomo, 10) taglia il nastro del festival; musica che continua anche dopo il concerto serale, da mezzanotte in poi presso Diez (via Policarpo Manes 59) con il dj set di SOFRESHANDSOCLEAN, per ballare sulle note dell’estate.

Non ultima l’arte: il programma della giornata vede anche l’opening (dalle ore 18, presso Casa Stephanus) dell’esposizione “Fiore Mio – Frames” di Viola Mancini, che ha girato e diretto l’omonimo videoclip della canzone “Fiore Mio” del cantautore Andrea Laszlo De Simone. Oltre alla proiezione del video, saranno in mostra le riproduzioni dei frame cartacei, realizzati attraverso la tecnica della cianotipia, utilizzati poi per il videoclip, un mix di animazione e footage in stop motion. “Fiore mio” presenta così una suggestione visiva, una successione di

immagini che vogliono raccontare l’assenza e la presenza, ciò che rimane e ciò che si perde tra due persone quando le strade si dividono. La realizzazione del video e della mostra è resa possibile grazie a Muta Animation, Fillumière e The Goodness Factory. Sarà visitabile per tutti i giorni del festival.



Il team Alta Marea è composto dallo stesso Antonio De Gregorio (direttore artistico), Valentina Salierno (responsabile comunicazione e pr), Adele Sorressa e Chiara Tuttolani (responsabili della comunicazione e graphic designer), Nicola e Francesco Marzoli (logistica e direzione). Con la collaborazione nella sezione comunicazione di Giorgia Cima, Federica Rezzonico, Giuliana Querques, Francesca Romana Mazzei, Valeria Sacchetti e Stefano Rinaldi. A loro si aggiungono numerosi volontari e volontarie che lavorano al festival con passione e lungimiranza.

L’iniziativa ha già il sostegno del Comune di Termoli.