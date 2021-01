All’Alfano di Termoli un laboratorio di informatica tra le novità di Open Weeks 2021 e tre nuovi laptop donati dal Rotary

Va avanti Open Weeks, l’edizione virtuale del tradizionale open day organizzato all’Istituto Alfano per i nuovi iscritti provenienti dalle varie scuole secondarie di primo grado del nostro territorio: la novità delle ultime ore è costituita da un agile laboratorio di informatica che si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 22 gennaio e al quale le famiglie possono iscrivere i loro figli accedendo alla pagina dedicata del sito della scuola.

Continua anche la collaborazione tra l’Alfano e le realtà associative del territorio. Ieri, martedì 19 gennaio, il Rotary di Termoli, da sempre attento ai temi dell’istruzione e dell’inclusione, ha donato alla scuola, oltremodo sollecita nell’assicurare durante la didattica a distanza i necessari dispositivi ai propri studenti, tre nuovi laptop per la didattica digitale. I tre nuovi dispositivi portatili, che vanno ad accrescere il numero di quelli messi a disposizione dalla scuola ai propri studenti in DAD, sono stati consegnati dal Rotary, rappresentato dal presidente Jerry Carotenuto, dal dott. Emanuele Bracone e dal dott. Giampaolo Ragni, alla dirigente dell’Istituto Alfano durante una breve cerimonia svoltasi nella presidenza.

La dirigente Concetta Rita Niro ha espresso viva soddisfazione e gratitudine per la donazione ricevuta, auspicando per il futuro una collaborazione sempre più stretta col club adriatico a favore dei giovani e, in particolare, degli studenti termolesi. Invito prontamente accolto dal presidente Carotenuto, che ha confermato l’impegno crescente del Rotary Club Termoli a supporto delle scuole del territorio.