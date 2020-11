Al Comune di Roccamandolfi assegnata la Bandiera Arancione

Il Touring Club Italiano (Tci) ha assegnato la ‘Bandiera Arancione’ al Comune di Roccamandolfi, a 850 metri di quota nella provincia di Isernia, con 894 abitanti. Il Touring seleziona e certifica con questo riconoscimento i piccoli borghi, con meno di 15 mila abitanti, eccellenti dell’entroterra.

Luoghi dove la qualità dell’accoglienza, la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalare un’esperienza di viaggio autentica. La certificazione viene assegnata alle località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità. Ad oggi sono 252 le Bandiere Arancioni distribuite in tutta Italia.