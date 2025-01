A Termoli la terza edizione del concorso “Jacovit…Tiamo”

Due saranno le categorie per la manifestazione destinata agli studenti che mira a

mantenere vivo il ricordo del fumettista termolese Benito Jacovitti che tanto lustro,

attraverso personaggi e fumetti, è riuscito a dare alla città di Termoli.

Un fumettista, balzato agli onori delle cronache nazionali per il suo estro e la sua genialità,

che attraverso storie e disegni è sempre stato di estrema attualità tanto che oggi

l’amministrazione comunale, per tramite dell’assessorato alla Cultura, continua a

promuovere iniziative tese ad incentivare la conoscenza di Benito Jacovitti proprio ad

iniziare dalle scuole.

Ogni elaborato dovrà essere realizzato su fogli A4 con tematiche scelte a seconda

della categoria in concorso:

SCUOLA PRIMARIA, CLASSI III, IV E V DELLA CITTÀ DI TERMOLI: Il tema del

concorso è un disegno A4 che deve rappresentare un episodio della storia di

“Pinocchio” raccontato ed illustrato da Jacovitti, ogni bambino può partecipare con

un solo disegno. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 21 febbraio

prossimo presso la sede dell’associazione culturale ‘A Paranze in Via Volturno 1 –

chiesa “SS Pietro e Paolo”. Saranno premiate le tre migliori composizioni e almeno

sette del Circolo Didattico di appartenenza

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELLA CITTÀ DI TERMOLI: il tema

del concorso è un disegno A4 che deve rappresentare “Come Jacovitti avrebbe

disegnato: il dirigente scolastico, il personale docente (insegnanti e

assistenti), personale non docente (bidelli e collaboratori), uno o più

compagni di classe”. Ogni alunno può partecipare con un solo disegno, tutti gli

elaborati devono essere consegnati entro il 21 febbraio prossimo presso la sede

dell’associazione culturale ‘A Paranze, sede Via Volturno 1 – chiesa parrocchiale

“Ss Pietro e Paolo”. Saranno premiate i tre migliori elaborati e almeno sette per

merito, il Circolo Didattico di appartenenza.

Per tutte le altre informazioni è possibile consultare le tavole in allegato e il sito internet

www.jacovitti.it

Tutte le opere saranno esposte al pubblico in una cerimonia di premiazione che

sarà comunicata alcuni giorni prima dell’evento.