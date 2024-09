A Termoli la prima edizione di Ecomob Molise

Presentata nella Sala Consiliare del Municipio di Termoli la prima edizione di Ecomob Molise. L’evento dedicato a mobilità sostenibile, efficientamento energetico, turismo esperienziale, è in programma in piazza Monumento a Termoli dal 27 al 29 settembre prossimi.



L’evento è patrocinato dal Comune di Termoli, da Regione Molise, Camera di commercio del Molise e Legambiente Molise con, Fiab-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Asvis – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e Endas-Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva.



La piazza simbolo di Termoli diventa dunque per tre giorni elemento rappresentativo di temi sempre più rilevanti, oggetto di attenzione dei rappresentanti delle istituzioni e dell’opinione pubblica.



“Uno dei punti cardine della campagna elettorale è stato quello della sostenibilità, ne diamo esempio concreto con questa prima edizione di Ecomob a Termoli, che per me è un passaggio epocale: è quel passaggio propedeutico alla realizzazione di quel punto che abbiamo descritto con fermezza durante la campagna elettorale e quindi sostenibilità e mobilità sostenibile – nelle parole di Nicola Balice, sindaco di Termoli, questa mattina in conferenza stampa -. Questo significa ascoltare i nostri giovani, sono proprio loro che ci chiedono questo passaggio, sono loro che vogliono una città più green e più smart.

Fino a qualche tempo fa, inoltre, avevamo un’idea molto vaga di quella che potessere essere la creazione di posti di lavoro connessi al tema dell’ecosostenibilità, oggi questa cultura sta aumentando e noi istituzioni dobbiamo farci parte attiva perché questa cultura sia sempre più diffusa sul territorio. Siamo onorati e orgogliosi di ospitare Ecomob a Termoli”.



“Parliamo di ambiente, green, turismo attivo, mobilità sostenibile. Si presenteranno mezzi elettrici per avvicinare la cittadinanza a questo nuovo modo di muoversi: un evento molto importante, al quale spero facciano seguito altre edizioni – ha detto Silvana Ciciola, assessore all’ambiente del Comune di Termoli -. Per noi è importante promuovere forme di turismo nelle quali le persone possano sì trovare svago, divertirsi e allo stesso tempo tutelare l’ambiente. Ho fatto di questo tema il cavallo di battaglia del mio assessorato: spero di raggiungere gli obiettivi e trasformare questa città in un luogo davvero green”.



“La nostra associazione è nata proprio per promuovere e diffondere la cultura dell’ecosostenibilità, cosa che facciamo attraverso il format di Ecomob Expo – ha spiegato Gianluca Giallorenzo della Ecolife, che organizza Ecomob -. È un tema con il quale dobbiamo confrontarci ogni giorno. Questo evento serve per far avvicinare i cittadini alla cultura green. Il Molise è una bella regione, dal punto di vista naturalistico, è importante dal punto di vista industriale, l’automotive è molto rilevante qui. C’è stato uno scambio con l’amministrazione e abbiamo deciso di portare Ecomob a Termoli per dare un sostegno anche a questo che è il cambiamento degli ultimi anni. In piazza avremo in esposizione auto elettriche e ibride grazie ai nostri partner che daranno spiegazioni e informazioni sul loro utilizzo, anche per accelerare il processo culturale che serve per il passaggio all’elettrico”.



Presenti in conferenza stampa Liberato Venturino responsabile servizi igiene urbano Rieco Spa, con Gianluca Giallorenzo per la Ecolife presenti Mimmo Giallorenzo e Sonia Mazzocchetti di Ecolife. Presente Giancarlo Odoardi, Fiab Abruzzo-Molise.