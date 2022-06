A Termoli 10 giornalisti esperti di turismo esperienziale ed enogastronomico, per promuovere il territorio

Inizia domani e terminerà domenica 26 il lungo weekend di lavoro per i 10 giornalisti

esperti di turismo esperienziale ed enogastronomico, appartenenti alle principali

testate specialistiche nazionali, tradizionali e online, che giungono a Termoli per scoprire

e far conoscere al grande pubblico le qualità attrattive del nostro territorio.

Il press tour costituisce una delle attività strategiche di promozione della nuova

Destinazione turistica dell’Area Urbana, composta dai Comuni di Campomarino,

Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni e Termoli, sulla quale esperti nazionali ed

operatori locali si sono confrontati nelle scorse settimane in occasione dei 2 workshop

tenutisi presso la Sala consiliare del Comune di Termoli.

L’ideazione e il lancio sul mercato turistico di una Destinazione costituita da 4 diverse

comunità con caratteristiche attrattive peculiari e una identità unica, sono l’obiettivo,

audace e innovativo, del piano integrato di comunicazione affidato nei mesi scorsi ed

in corso di avanzata esecuzione.

Il tour consentirà ai rappresentanti della stampa di settore di visitare le 4 località

toccandone con mano, accompagnati da esperti e amministratori locali, le valenze

ambientali, storiche e culturali. E di compiere, grazie ad alcuni produttori e chef tra

i più rigorosi interpreti della tradizione enogastronomica locale, un’autentica full

immersion sensoriale nei sapori di terra e di mare che caratterizzano le diverse cucine

del territorio.

Proprio l’autenticità è l’elemento scelto per identificare e percorrere la nuova

Destinazione, per promuovere la quale è stato creato il brand “Autentici Percorsi” che

caratterizzerà d’ora in poi la comunicazione e il marketing turistico dei 4 Comuni. A

partire dalla campagna pubblicitaria sui più importanti media digitali che andrà online

nelle prossime settimane.