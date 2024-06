A Guglionesi Il Good Time Blues Fest

Il Good Time Blues Fest a Luglio, dal Mercoledì 10 a Lunedì 15, trasforma il tranquillo paese di Guglionesi in una fervente capitale mondiale del blues e del ballo! Attira gente da tutto il mondo che di giorno partecipa a lezioni di ballo e la sera si scatena a ritmo di blues! Dal momento in cui varcherete la soglia di questo incantevole villaggio nel cuore del Molise, sarete avvolti da un’atmosfera di pura energia e divertimento.

Immaginatevi circondati dalla musica avvolgente del blues, con i ritmi coinvolgenti che vi invitano a ballare sotto le stelle, proprio ai piedi del palco dei musicisti internazionali. Il Good Time Blues Fest è molto più di un semplice evento musicale: è un’esperienza che coinvolge tutti i vostri sensi, un’immersione totale nella cultura e nell’anima del blues e delle tradizioni molisane.

Dopo la presenza di Tony Coleman, storico batterista di B.B. King, e di tanti grandi artisti di stampo internazionale nell’edizione 2023, quest’anno, il festival è onorato di ospitare un’altra lineup di artisti straordinari, per un totale di almeno quindici concerti. Tra questi, da New York, il virtuoso dell’armonica Sugar Blue, ma anche Noreda Graves, Kevin Leo, Beverly Skeete, The London Blues Collective e tanti altri pronti a incantare il pubblico con le loro performance indimenticabili. Inoltre, potrete godervi le esibizioni di talenti emergenti e gruppi locali che portano freschezza e vitalità alla scena blues.

Ma il Good Time Blues Fest non è solo musica: è un’opportunità unica per immergersi nella cultura locale grazie alla vasta gamma di attività culturali, tra cui vari laboratori artigianali come quello della pasta, del pane e della pizza. Inoltre, avrete l’opportunità di assaggiare deliziosi formaggi locali e di degustare l’olio d’oliva locale. Oltre a ciò, potrete partecipare a molte altre attività che vi permetteranno di scoprire le ricchezze culturali di Guglionesi.

Il Good Time Blues Fest è molto più di un semplice evento: è un’esperienza che vi lascerà con ricordi indelebili e il desiderio di tornare ogni anno per rivivere l’atmosfera magica di questa festa straordinaria. Preparatevi a lasciarvi travolgere dalla passione e dall’energia del blues a Guglionesi, perché qui il divertimento non ha mai fine!

Good Time Blues Fest goodtimebluesfest.com