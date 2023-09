A Casacalenda la seconda edizione di Costruiamo Paesaggio

Un anno dopo torna Costruiamo Paesaggio, seconda edizione a Casacalenda_Molise dal 20 al 23 settembre. Anche quest’anno, si confermano eventi, performance, e laboratori intorno all’arte, o meglio ancora…intorno alle arti.



Gli artisti tornano a Casacalenda e i territori del Maack sono attraversati da contaminazioni salubri e salutari. Dal Monte alla Terravecchia passando per Fonte Pompa, prenderanno vita micro performance, occupazioni provvisorie, temporali e gentili dei luoghi. Diversi gli

appuntamenti d’Arte, i laboratori, le degustazioni, le esposizioni, le performance, e non

solo ma anche presentazioni di libri, e visite guidate…Tutto questo per favorire la

partecipazione di più realtà possibili e per promuovere sempre più la cultura del

contemporaneo.



Perché “Costruiamo Paesaggio” . Gli spazi, i luoghi del Maack sono spazi riconosciuti, carichi di senso, di significati e di storia vissuta. Sono parte del paesaggio naturale e della storia del territorio. Con il progetto Costruiamo Paesaggio, vero e proprio festival delle arti, l’arte attira l’arte e i luoghi dell’Arte faranno da sintesi con esperienze che metteranno al centro: la natura, l’arte, la letteratura, la gastronomia e la gente del posto. Esperienze le nostre, promotrici di un decentramento della cultura che vede nelle periferie e nella provincia italiana un’«alternativa» alle città dei non luoghi.



Progetto il nostro, come «opportunità di riscatto» per la creazione di un «ambiente come sociale», parafrasando Enrico Crispolti, ovvero per la costruzione di una socialità attraverso l’arte.

Alcuni dei nomi tra i presenti al festival: Letizia Bindi, Baldo Diodato, Monica Giovinazzi, Nicola Macolino, Francesco Moschini, Rossano Pazzagli, Adriana Polveroni, Nicola Tramonte.



Il festival prevede anche quest’anno l’assegnazione del PREMIO MAACK, che verrà consegnato la sera di venerdi 22 settembre e come di consueto si andrà a premiare chi del mondo dell’Arte, della Cultura o della Scienza si è particolarmente distinto durante il corso dell’anno e sarà in questo modo Testimonial del progetto KALENARTE_MAACK.



Ci fa piacere ricordare che lo scorso anno, il PREMIO MAACK è stato dato alla ricercatrice, alla scienziata Francesca Colavita per l’impegno a favore della ricerca sui vaccini anti Covid, presso lo Spallanzani di Roma. Un giusto riconoscimento ed eravamo appena usciti dal tunnel della pandemia!! Dal 20 al 23 settembre 2023 Costruiamo Paesaggio e il Festival delle Arti è promossa dall’Associazione Culturale Kalenarte_Maack con il MAACK Museo all’Aperto, la

Galleria Civica Franco Libertucci e il sostegno e il patrocinio del Comune di Casacalenda.