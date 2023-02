87 le opere che partecipano alla IX edizione del Premio Letterario Nazionale F. De André per parlare della “guerra degli uomini”

Giunti alla IX edizione del Premio Letterario Nazionale F. De André sono oltre 1.100 le opere pervenute in questi nove anni che confermano la grande partecipazione raggiunta e ispirata alla produzione del cantautore genovese ed alle suggestioni che, di anno in anno, sono state proposte.

Per l’edizione 2022 sono 87 le opere pervenute che hanno proposto componimenti, in prosa e poesia, legati al tema della “Guerra degli uomini” nel suo orrore di dolore e lacerazione che soffocano, al di là della bandiera.



Un argomento che anche per questa edizione è stato scelto in riferimento al periodo storico-sociale che si sta attraversando.Un’immagine di F. DE ANDRÉ costituente il leitmotiv della nona edizione del premio letterario è la seguente: (…) C’era scritto sul foglio ch’era morto sulla bandiera. C’era scritto e la firma era d’oro, era firma di re. Ucciso sui monti, di Trento, dalla mitraglia. (…), da Andrea del 1978, coautore M. Bubola.

Le opere proposte provengono da quasi tutte le regioni d’Italia ben distribuite.

Per la categoria adulti: 41 componimenti in poesia – 28 testi per la sezione narrativa.

Per la categoria studenti: 9 componimenti in poesia e 9 le proposte per la narrativa.

Il Molise è maggiormente rappresentato, a seguire Lazio, Campania, Lombardia, Emilia-Romagna, Sicilia, Abruzzo e poi regioni come Toscana, Piemonte, Puglia, Veneto e Liguria, ma anche Sardegna, Marche, Umbria e Trentino.

I componimenti saranno valutati da una giuria tecnica composta da nomi e volti noti nel panorama culturale italiano curatori, educatori ed esperti nel campo dell’arte, della letteratura, prosa e poesia, giornalisti e critici oltre a professori universitari, tra i quali:

Padrino e giurato d’eccezione:

Vauro Senesi – vignettista, scrittore, editore, personaggio televisivo e attore italiano





Giurati:

Giobbe Covatta – comico, scrittore ed autore di spettacoli teatrali, trasmissioni TV

Brunella Santoli – Direttore Artistico di “Ti racconto un libro” e del Premio Letterario “M. Buldrini”

Santino Spinelli detto Alexian – Rom, musicista, compositore, cantautore, insegnante, poeta, saggista

Domenico “Megu” Chionetti – Comunità San Benedetto al Porto – Genova

Carlo De Rita – prof. Sociologia Giuridica – Seconda Università di Napoli

Fabio Serricchio – prof. Scienze Politiche – Università degli Studi del Molise

Antonio Fanelli – Istituto Ernesto de Martino e prof. Università La Sapienza Roma

Giuseppe Iglieri – prof. di Storia Contemporanea – Università degli Studi di Cassino

Patrizia Traverso – autrice di racconti fotografici

Giuliano Malatesta – scrittore e giornalista

Giovannangelo De Gennaro – musicista e suonatore di viella, scrittore e camminatore

Fabrizio Russo – cantante e frontman dei Riserva Moac

Angela Maria Seracchioli –scrittrice, viaggiatrice e pellegrina

Marialuisa Forte – Dirigente USR Molise ambito CB, già prof.ssa di Italiano nei Licei

Ida Di Ianni – scrittrice, docente ed editrice

Francesco Paolo Tanzj – [email protected] – scrittore e poeta italiano

Simonetta Tassinari – scrittrice e prof.ssa di Storia e Filosofia Liceo Scientifico

Sabrina Varriano – giornalista

Luisa Melis –direttrice artistica Premio De André “Parlare Musica”

Giuseppina Rescigno – docente, esperta del patrimonio culturale materiale e immateriale molisano

Matteo Patavino – musicista, musicologo e autore

Bibiana Chierchia – prof.ssa di Lettere Liceo Scientifico

Antonella Presutti – Presidente Fondazione Molise Cultura, scrittrice e prof. Lettere

Marco Caldoro – attore e regista

Leonardo Sciannamè – prof. Lettere e Storia

Michele Gennarelli – Dir. Musicale e Principale dell’Orchestra Stabile del Molise “Erennio Gammieri” e Dir. Scuola Musicale di Riccia (CB), Docente presso il Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso

I componenti della Giuria Popolare sono scelti ogni anno dall’organizzazione tra i cittadini di Pietracatella (CB) e saranno resi noti al momento della premiazione.

I PREMI

PREMI IN DENARO

Alla categoria adulti :ad entrambi i vincitori delle sezioni, poesia e narrativa, andranno rispettivamente: 250 euro al I classificato;

100 euro al II e al III classificato.

Menzione speciale “Valeria Fanelli” per tutte le categorie ed entrambi i componimenti

Menzione speciale giuria popolare per tutte le categorie ed entrambi i componimenti

Alla scuola secondaria di secondo grado che partecipa con più studenti in premio 200 euro – da utilizzare per acquisto libri e materiale didattico.

Alla categoria studenti BUONO ACQUISTI LIBRI oltre ad una targa e un attestato di partecipazione per i partecipanti di entrambe le sezioni.

IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “CRÊUZA DE MÄ, F. DE ANDRÈ”

Il progetto, nato nel 2014 da un’idea di alcuni cittadini di Pietracatella (CB), ha visto nelle diversi edizioni una numerosa partecipazione da tutto il territorio nazionale, sono quasi 1000 le opere pervenute in questi sei anni di edizione del premio raccogliendo una varietà di componimenti in prosa e poesia ispirati ai valori ed alle immagini evocate dalle canzoni di Fabrizio De André come testimonianza di una riflessione sociale e storica ancora viva, sono diversi gli obiettivi del progetto proposti dall’Associazione culturale “Crêuza de mä – Pietracatella”.

Il concorso gode del patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus, per la manifestazione finale, e nelle diverse edizioni ha avuto il patrocinio del Premio De Andé “Parlare Musica”, della Regione Molise, del Comune di Pietracatella,hanno partecipato l’Istituto di Istruzione Superiore M. Pagano di Campobasso (del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Riccia), la Scuola Primaria e Secondaria di Pietracatella, l’Istituto Omni-Comprensivo del Fortore, con la collaborazione della Pro Loco “Pietramurata” e della Fondazione Molise Cultura.

Per informazioni consultare il sito:

www.premioletterariodeandre.com