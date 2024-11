Alessandro Amoroso eletto Consigliere nazionale dell’ANCI

Il 20 novembre durante la 41° Assemblea Nazionale ANCI svoltasi a Torino, Alessandro Amoroso, sindaco di Petrella Tifernina e componente UdC è stato eletto CONSIGLIERE NAZIONALE dell’ANCI.

“È un grande onore per me poter rappresentare, presso l’Assemblea Nazionale dei Comuni Italiani, il mio partito, l’Unione di Centro, la mia Comunità di Petrella Tifernina e tutti i comuni della nostra amatissima Regione Molise. Ringrazio di cuore il nostro Segretario Nazionale, l’On. Lorenzo Cesa e il nostro Presidente Nazionale, Senatore Antonio De Poli, per la fiducia riservatami. Pienamente consapevole dell’importante e prestigioso incarico che andrò a ricoprire ricambierò la fiducia accordatomi con instancabile impegno, dedizione e passione per portare avanti le istanze del mio partito, e di tutti i comuni del Molise , a tutela dei bisogni delle nostre comunità e con un occhio particolare alle necessità dei piccoli comuni, che rappresentano l’ossatura del Molise e della nostra nazione”, così il primo cittadino di Petrella.