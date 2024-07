Calcio, serie C/Ingaggiato Mondonico dai rossoblù

Il Campobasso, dopo aver preso il tecnico Braglia ha ingaggiato il difensore Davide Mondonico; 27 anni, difensore , cresciuto nelle giovanili del Milan, ha giocato nell’ Ancona e nel Renate in serie C e vanta 6 presenze in B con il Crotone.

Mondonico ha firmato un contratto biennale con il club rossoblù.

“Sono contento di venire a Campobasso- le sue parole- una citta’ stupenda e un pubblico meraviglioso. Spero di fare bene con la maglia rossoblù”.

Facciamo a Mondonico gli auguri di buon lavoro .

Arnaldo Angiolillo