Cronaca nazionale/ Vuole recuperare il cane caduto ma finisce nel dirupo e muore

Una tragedia incredibile ed una storia triste e dolorosa. Un uomo di 36 anni, di Montesilvano (in provincia di Pescara) è morto in un grave incidente di montagna in località Cime Murelle di Pretoro provincia di Chieti. L’escursionista, è deceduto dopo essere precipitato per una quindicina di metri in un dirupo, nel cercare di recuperare cane, un husky, dopo una caduta.

Sul posto gli uomini del 118 arrivati con l’elisoccorso hanno potuto solo constatare il decesso. Impegnato anche personale del soccorso alpino sono stati tempestivi, ma per il 36enne non c’è stato nulla da fare.

Foto di repertorio