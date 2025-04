25 aprile al museo: un tuffo nel passato per costruire il futuro!

Il Parco archeologico di Sepino – Direzione regionale musei nazionali Molise vi aspetta nei 10 luoghi

della cultura che gestisce giovedì 25 aprile 2025 per l’80° anniversario della Liberazione con una serie

di eventi che vi faranno viaggiare nel tempo e riflettere sul presente!

In un’epoca piena di sfide, riscoprire le radici della nostra libertà e i valori di chi ci ha preceduto è più

importante che mai. I nostri musei sono come un palcoscenico vibrante di storie, emozioni e spunti di

riflessione, luoghi dove la memoria non è polvere, ma energia per costruire un domani migliore, fatto

di rispetto e convivenza.

Per tutte le informazioni riguardanti orari ed iniziative dei nostri luoghi della cultura consultare il sito:

https://www.musei.molise.beniculturali.it

Ricordiamo che l’ingresso nei musei e nelle aree archeologiche è possibile fino a 30 minuti prima

dell’orario di chiusura.

Per l’acquisto dei biglietti o per prenotare una visita è possibile utilizzare l’App museiitaliani.it .