Webinar formativo turismo molisano, Toma: fondamentale collaborazione pubblico-privato

Secondo appuntamento, questa mattina in videoconferenza, del percorso di formazione a beneficio delle istituzioni locali e degli operatori turistici. L’obiettivo è quello di procedere all’implementazione del nuovo Portale del Turismo della Regione Molise, che sarà presentato prima dell’estate, con il contributo dei territori.

Un’esigenza, del resto, manifestata dagli stessi stakeholders nel corso degli Stati generali del Turismo e della Cultura e dei Tavoli tematici, che hanno preceduto l’elaborazione definitiva del Piano strategico regionale per lo sviluppo del turismo. Di qui, l’evento formativo che consentirà a tutti gli operatori, a vario titolo attivi su ogni singolo territorio, di contribuire all’elaborazione dei contenuti del nuovo Portale turistico regionale, nonché di costruire sullo stesso le sezioni dedicate alle singole offerte territoriali.

Intervenendo al webinar, il presidente Toma ha sottolineato come il turismo e il suo indotto stiano subendo in maniera critica gli effetti di crisi pandemica. Ha ricordato che la Regione ha investito enormi risorse per cercare di supportare le imprese. Per il presidente «è necessario proseguire nel percorso intrapreso al fine di farci trovare pronti nel momento in cui potranno riprendere viaggi, spostamenti e soggiorni turistici.

D’altro canto, l’aumento d’interesse registrato nel corso dell’estate 2020 per la nostra regione è la prova che il percorso definito è corretto, in quanto capace di valorizzare le risorse del territorio». Dunque, occorre continuare ad investire per favorire lo sviluppo di una più forte identità territoriale, che rechi in sé i caratteri dell’originalità, della sostenibilità, dell’attrattività, della competitività, per favorire lo sviluppo di prodotti turistici che siano in grado di valorizzarla da un punto di vista economico.

A tal riguardo, il governatore ha auspicato la costruzione di un sistema pubblico-privato: «la nostra strategia, per avere successo, non può reggersi soltanto sugli interventi pubblici, ma deve trovare un forte coinvolgimento da parte dei privati e delle imprese».