Vinitaly/Roberti: Le aziende presenti rappresentano l’orgoglio di essere molisani

ll Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, ha visitato, durante la giornata di lunedì 11 aprile 2022, il padiglione del Molise allestito a Verona al Vinitaly, dove, dal 10 al 13 aprile, sono presenti sedici aziende produttrici di vini Doc e Igt.“E’ stata una bella esperienza – ha rimarcato il Presidente Francesco Roberti, arrivato a Verona dopo aver assistito nella giornata di domenica 10 aprile all’inaugurazione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano – Queste aziende, così come lo sono tante altre del nostro Molise, rappresentano l’orgoglio dell’essere molisani. La nostra regione ha la fortuna di avere un territorio a grande vocazione agricola e, in occasione di questi eventi, le nostre aziende riescono sempre a sorprendere gli stakeholder e, più in generale, i visitatori. Le vetrine internazionali, per chi fa impresa in Molise, lasciano sempre riscontri importanti, sia per la qualità dei prodotti sia per l’organizzazione delle stesse aziende”.”Al Vinitaly, in particolar modo, la valorizzazione dei nostri vini ha attirato le attenzioni di tanti operatori commerciali – ha concluso il Presidente Francesco Roberti – E l’augurio è quello che, dopo i due difficili anni di pandemia e la fine dell’emergenza sanitaria, con la ripresa delle normali attività, il settore produttivo molisano possa riprendere su ritmi che possano dare quella soddisfazione personale ed economica che meritano le stesse imprese, chi ci lavora e il Molise”.