Vincenzo Musacchio sarà audito in Commissione Antimafia a Milano e ad Amsterdam sulla nuova geopolitica del narcotraffico internazionale

Vincenzo Musacchio ha parlato in questi giorni sulle reti Rai nazionali delle “recenti evoluzioni del

narcotraffico internazionale” ma anche di “nuove droghe sintetiche in arrivo”. Su tali fatti, il criminologo

l’8 maggio sarà audito in Olanda dalla State Commission MDMA sui nuovi traffici di sostanze

stupefacenti nei porti di Rotterdam e Amsterdam. Il 9 maggio sarà la volta della Commissione Antimafia

di Milano che ha deciso di sentire, sempre su questi temi, il parere del criminologo, annoverato tra i

massimi esperti in ambito internazionale di criminalità organizzata e narcotraffico. L’audizione è prevista

alle ore 17.30. Nelle scorse settimane la Commissione Antimafia, presieduta da Rosario Pantaleo, ha

deciso di avviare audizioni mirate proprio sulle recenti evoluzioni del narcotraffico internazionale dopo le

inchieste che hanno portato, tra gli altri, agli arresti di numerosi narcotrafficanti che portavano droga in

territorio lombardo. Nel frattempo, nell’ambito delle recenti maxi inchieste che hanno interessato Milano,

gli inquirenti hanno scoperto reti criminali ben ramificate e dedite al traffico e allo spaccio di droghe

composte di cittadini italiani, albanesi e nordafricani residenti tra le province di Brescia, Milano, Reggio

Calabria, Catanzaro, Napoli, Palermo, Roma, Foggia, Cosenza, Ragusa, Trapani, Mantova, Cremona,

Pavia, Chieti, Bolzano e Biella. Le varie associazioni per delinquere finalizzate al traffico di sostanze

stupefacenti importavano dal Sudamerica, dal Marocco e dall’Olanda. Questo ci conferma quanto la

produzione, il commercio e le rotte mutino continuamente adeguandosi alla richiesta sempre più crescente

di sostanze stupefacenti e al minor rischio di essere scoperti dalle forze dell’ordine e dalla magistratura.