Vertenza Unilever, la consigliera Romagnuolo si rivolge al ministro Urso

“I timori e le preoccupazioni dei lavoratori dell’Unilever di Pozzili sono sempre più forti e per questo ho deciso di contattare il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per ottenere delle risposte sullo stato della vicenda”: queste le parole della consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Aida Romagnuolo a fronte della più volte sollecitata firma dell’accordo per il Piano Industriale della P2P.



I dipendenti, supportati dal sindacalista Antonio Martone, cercano certezze. Certezze legate alla riconversione del sito Unilever, interamente dedicato alla produzione di plastica riciclata, con un investimento per oltre 109 milioni di euro.



“La domanda di finanziamento per l’attuazione del progetto – ha rimarcato Romagnuolo – è stata presentata ad Invitalia ma, ad oggi, ancora alcuna risposta. Ho quindi scritto direttamente al ministro Urso per avere delucidazioni in merito. L’economia è vitale per il territorio e le realtà produttive presenti in Molise – ha aggiunto Romagnuolo – vanno promosse e tutelate per il benessere di centinaia di famiglie”.