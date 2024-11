Usura – Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà), non si registra a livello istituzionale e politico un’adeguata consapevolezza

“L’allarme usura lanciato dalla Cgia Mestre che incombe sulle imprese molisane – e

aggiungiamo anche su numerose famiglie – non aggiunge nulla di nuovo alla ben

nota situazione di sofferenza dell’economia regionale che non intravede alcuna

prospettiva di ripresa”. Così Aldo Di Giacomo, presidente Associazione Cultura e

Solidarietà, per il quale “di fronte ai tanti indicatori economici e sociali, tutti

allarmanti, non si registra a livello istituzionale e politico un’adeguata

consapevolezza ma si naviga a vista oppure si nascondono dati e rapporti sotto il

tappetino. Le conseguenze sono per i titolari di piccole imprese l’impossibilità di far

fronte al credito bancario, la strada obbligata della chiusura e per l’occupazione la

riduzione di posti di lavoro diretti o dell’indotto. Anche al Sud ci sono invece Regioni

che hanno attivato forme di micro-credito ed aiuti per ridurre i danni di una seconda

pandemia. Sono esempi da seguire tanto più che la Zes unica Sud – aggiunge – dopo

la “bacchettata” al Governo ad opera della Corte dei Conti che ne ha chiesto

modifiche sostanziali si sta risolvendo nell’ennesima delusione. Per l’economia

molisana – conclude – c’è sempre più bisogno di un Piano straordinario che si occupi

con priorità della salvezza di piccole attività produttive, per lo più ditte individuali o

di famiglia, che rischiano di scomparire”.