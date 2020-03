USB Forestali del Molise: si tutelino anche i forestali. Richiesta di incontro urgente a Cavaliere e Mazzuto

USB Forestali del Molise, ribadisce la estrema necessità di attuare in tempi brevissimi strumenti di sostegno al reddito per i circa 200 lavoratori forestali del Molise, auspica che si recepisca in tempi brevi, quanto contemplato dall’ art.87 del Decreto Legislativo n.18, del 17/03/2020 “Cura Italia” che al comma 1 recita testualmente: ” Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:”

Il decreto n.165, richiamato nel comma 1 del D.L.n.18, all’art.1 comma 2 prevede:

“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (Il decreto legislativo 300 che recita: Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita’ a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri

ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.) Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.);

Il Comma 3 del D.L 18 del 17 marzo 2020, prevede altresì espressamente:

“Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.



In considerazione del fatto che:

Arsarp Molise, rientra nella fattispecie delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300,

il contratto dei lavoratori forestali risulta in essere;

USB Forestali del Molise

CHIEDE agli assessori regionali Mazzuto e Cavaliere:

di attuare quanto esplicitamente previsto nel comma 3 del D..L 18 del 17 marzo 2020, in

considerazione del fatto che l’estensione della cassa integrazione in deroga è prevista

esclusivamente per operai agricoli a tempo determinato assunti da aziende agricole del settore privato.

Giuseppe Pavone Esececutivo Reg.le USB

Donato Di Blasio Molise RSU USB Forestali Molise

Rossella Griselli Esececutivo Reg.le USB Molise