Unilever, Federico: nuovo incontro con Azienda e Sindacati

Giovedì prossimo, 28 maggio, è in programma un nuovo incontro sul futuro dello stabilimento Unilever di Pozzilli. La sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessandra Todde, che dall’inizio sta seguendo la vicenda per in carico diretto del ministro Stefano Patuanelli, incontrerà rappresentanti dell’azienda e sindacati.



Anche durante l’emergenza abbiamo continuato a monitorare la situazione Unilever, in attesa che l’azienda formalizzasse proposte concrete e realizzabili per il rilancio dello stabilimento molisano. Finora il Ministero dello Sviluppo economico, tramite la struttura tecnica, ha fornito supporto al management aziendale per trovare soluzioni nel solo interesse dei lavoratori, facendo anche da punto di raccordo tra le parti. Tuttavia il Ministero fornirà sostegno concreto e diretto all’azienda solo se questa sarà in grado di garantire il totale degli attuali posti di lavoro.



L’incontro, che avrà inizio alle ore 14, si terrà in videoconferenza alla luce delle disposizioni ancora vigenti per l’emergenza Coronavirus.