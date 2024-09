Ue. Della Porta (FdI): Nomina Fitto conferma prestigio assunto dall’Italia

“Esprimo grande soddisfazione per la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della commissione europea con la delega alla Coesione e alle Riforme. È una conferma del prestigio assunto dall’Italia in sede europea e delle competenze riconosciute anche al di fuori dei confini nazionali di Raffaele Fitto. Ci tengo infine a ricordare – come ulteriore motivo di soddisfazione personale per questa nomina – la grande attenzione che Fitto ha sempre rivolto alla Regione Molise”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta.