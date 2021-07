Turismo e cultura, Regione Molise pubblica nuovo bando

Pubblicata ufficialmente in Molise l’edizione 2021 dell’Avviso pubblico “Turismo è Cultura”.

Per il terzo anno consecutivo l’Assessorato regionale ha emanato il Bando dedicato agli eventi e alle idee progettuali che amministrazioni locali e associazioni potranno presentare per concorrere al cofinanziamento regionale.La dotazione finanziaria del Bando ammonta a 250 mila euro e riguarderà gli eventi dal 15 luglio al 31 dicembre di quest’anno. Il finanziamento minimo concedibile per ogni singolo progetto è pari a 5 mila euro, quello massimo a 20 mila euro, pari al 50% dell’ammontare del progetto.

L’ammontare minimo del progetto all’atto della candidatura è di 10 mila euro. La selezione dei progetti avverrà in base all’ordine cronologico di arrivo a decorrere dal 15 luglio al 30 settembre 2021, e comunque fino ad esaurimento delle risorse.