Toma: inoculate circa 71 mila dosi di vaccino, in 19 punti vaccinali sul territorio

All’inizio della seduta del Consiglio reginale di oggi il Presidente della Giunta regionale, Donato Toma, ha svolto un’informativa sull’andamento della campagna vaccinale in regione e sulle attività di contrasto e contenimento del contagio da Covid 19 sul territorio regionale.

In particolare il Presidente ha riferito che ad oggi in Molise sono state inoculate circa 71 mila dosi di vaccino, in 19 punti vaccinali sul territorio. Strutture che al momento stanno lavorando regolarmente e con speditezza.

La media attuale è di 14 mila dosi a settimana.

Sono stati quasi terminati –ha spiegato il Presidente della Regione- i vaccini somministrati agli ultra ottantenni; sta proseguendo la campagna per gli ultra ottantenni a domicilio e per i soggetti fragili.

Nei prossimi giorni inizierà la prenotazione dei settantenni. Ultimata anche la vaccinazione per le forze dell’ordine e per il personale scolastico. Sono attivi due punti vaccinali itineranti, uno inviato dalla struttura nazionale del generale Figliuolo e l’altro dell’Arma dei Carabinieri. Quest’ultimo punto mobile, dopo aver completato le inoculazioni alle forze dell’ordine, sta vaccinando, tramite uno specifico accordo che abbiamo stilato, anche i civili.

Il Presidente ha rilevato che se tutto procede come programmato, se le dosi previste non avranno arresti o riduzioni, e le forze di implementazione del personale vaccinale promesse dalle strutture centrali nazionali saranno realmente inviate e rese operative, entro tre mesi gran parte della popolazione regionale sarà vaccinata e messa in sicurezza. In definizione il coinvolgimento operativo nel piano vaccinale dei medici di base e delle farmacie.

Al momento con i dati presenti sul territorio riferiti ai contagi e alle ospedalizzazioni, il Ministero della Salute ha classificato il Molise a “rischio moderato”, senza pericolo di escalation. Il Presidente, in ultimo, ha dato notizia della previsione di consegna delle dosi di vaccino ai centri di smistamento di Isernia, Campobasso e Termoli.

Sono seguiti gli interventi dei Consiglieri Primiani, Fanelli, Greco e Romganuolo che hanno posto domande e riferito problematiche riscontrate sul territorio circa la campagna vaccinale e il suo svolgimento sul territorio. A ciascun intervento ha fornito risposta il Presidente della Giunta.