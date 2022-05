Tirocini curriculari, recepito Accordo Linee guida dalla Regione

La Giunta regionale ha deliberato di recepire l’Accordo sulle “Linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito di corsi di formazione regolamentati”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 28 aprile 2022.

Le Linee guida sono finalizzate alla definizione di una disciplina omogenea delle modalità di svolgimento dei tirocini, nei casi in cui le norme richiedano la frequenza obbligatoria di un corso di formazione, di cui il tirocinio è parte integrante (tirocinio curriculare), per poter svolgere un’attività economica o professionale o esercitare una professione.In questi casi, infatti, l’esito della formazione ha valore e spendibilità sull’intero territorio nazionale; di conseguenza, è necessaria l’uniformità di regole e condizioni in tutte le Regioni e le Province Autonome.

La delibera è in corso di pubblicazione.