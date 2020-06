Testamento/ Dopo la scuola di Venafro risorse anche per altri tre istituti scolastici molisani

“Nell’ambito dei circa 5.500.000 euro assegnati lo scorso 10 marzo dal Ministero dell’Istruzione alle scuole molisane per interventi di messa in sicurezza e ammodernamento dei propri edifici, oltre al finanziamento di 3.840.000 euro riconosciuto al Comune di Venafro per l’edificio di via Maiella, sono state assegnate importanti risorse ad altri tre istituti molisani: 1.100.000 euro all’istituto alberghiero di Termoli, 320.000 euro all’istituto tecnico industriale di Campobasso e, infine, 300.000 euro all’istituto tecnico agrario e per geometri, sempre di Campobasso.



In merito invece agli ulteriori 3.400.000 euro assegnati al Molise dal decreto ministeriale del 22 aprile, la fase di invio delle richieste di finanziamento si è chiusa lo scorso 29 maggio.

L’istruttoria su queste risorse è in corso e presto verranno comunicati gli interventi autorizzati”.

Lo dichiara Rosa Alba Testamento, Portavoce molisana del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati.