“Taste of Little Italy 2024” a Toronto, Micone in rappresentanza della Regione Molise

“È stato un onore per me poter guidare, su delega del Presidente Roberti, – scrive in un post l’Assessore Salvatore Micone – la rappresentanza della Regione Molise che ha partecipato a Toronto all’evento “Taste of Little Italy 2024” nell’ambito del progetto ITALEA, coordinato dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale in occasione dell’anno del Turismo delle radici.

Il programma “Italea” ha lo scopo di suscitare, negli italiani all’estero e gli Italo discendenti, la curiosità ed il desiderio di tornare a visitare o conoscere per la prima volta la loro terra d’origine.

Una singolare e straordinaria iniziativa vissuta, tra il calore e la passione, con cui gli italoamericani e i molisani emigrati in Canada ci hanno abbracciato.

Una esperienza che ci ha arricchito molto e che ci ha permesso di promuovere la nostra regione e valorizzare le Eccellenze del nostro territorio.

L’emigrazione molisana vanta pagine di storia, pagine di storie, pagine di passato e presente che appartengono a noi tutti. E anche in questa occasione abbiamo avuto modo di conoscere Esempi singolari di straordinarie Eccellenze, Testimonial positivi delle potenzialità che la nostra terra riesce ad esprimere.

Abbiamo incontrato i rappresentanti delle Associazioni, alcuni venuti da Montreal, tutti entusiasti di raccontare le proprie storie, i propri vissuti. Emozioni belle e forti!!!

Noi, invece, abbiamo voluto regalare loro presenza e profumo di Molisanità e lo abbiamo fatto attraverso dimostrazioni e rievocazioni di alcune tradizioni molisani. Si è esibito il gruppo folk ZigZaghini, artisti di musica popolare della cultura molisana, l’Associazione Cuochi Molisani che hanno deliziato i palati di tantissimi presenti con piatti tipici della nostra gastronomia, gli artigiani del grano che hanno realizzato le “traglie” della Festa del Grano di Jelsi, gli operatori che hanno promosso un paniere di offerte turistiche e culturali del Molise.

C’è stata molta attenzione dai media locali, TV e radio, che hanno citato il Molise come protagonista dell’evento.

Un’esperienza che porterò nel cuore

Viva il Molise,

Viva i Molisani